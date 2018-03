Der Maschinenbauer Dürr will seine Liquidität stärken. Zu dem Zweck plant das Stuttgarter Unternehmen, pro Aktie eine Gratisaktie auszugeben.

Ein entsprechender Beschlussvorschlag werde der Hauptversammlung am 9. Mai 2018 vorgelegt, teilte das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Dieser sehe vor, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 88,6 Millionen Euro durch Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln auf 177,2 Millionen Euro zu verdoppeln.

Das Eigenkapital steigt dabei nicht. Ziel sei, die Aktie "liquider und für Investoren noch attraktiver" zu machen. Die Dürr-Aktie notiert derzeit bei gut 95 Euro, damit wird die Firma mit rund 3,3 Milliarden Euro bewertet./fba/he

ISIN DE0005565204

