STUTTGART (Dow Jones)--Die Dürr AG will Gratisaktien im Verhältnis von 1:1 begeben. Dadurch soll die Dürr-Aktie liquider und für Investoren attraktiver werden, begründete das Unternehmen sein Vorhaben. Die Aktionäre des im MDAX notierten Lackieranlagenspezialisten sollen auf der Hauptversammlung am 9. Mai über den Vorschlag entscheiden, das Grundkapital von derzeit 88,6 Millionen Euro durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln auf 177,2 Millionen zu verdoppeln. Dabei sollen offene Rücklagen in Grundkapital umgewandelt werden.

Durch die Ausgabe der Gratisaktien würde jeder Aktionär die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien nochmals zusätzlich in sein Depot gebucht bekommen. Der Beteiligungsanteil jedes Aktionärs würde unverändert bleiben.

March 21, 2018 12:05 ET (16:05 GMT)

