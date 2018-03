Liebe Leser,

nachdem den Softwareriesen vor einem halben Jahr Korruptionsvorwürfe erreichten, hat SAP nun "Unregelmäßigkeiten" eingeräumt. Untersuchungen von fragwürdigen Zahlungen für Geschäfte mit staatlichen Unternehmen in Südafrika haben "Anzeichen von Fehlverhalten" aufgedeckt, teilte SAP in der vergangenen Woche mit. Konkret wurde dem Konzern vorgeworfen, dass er unüblich hohe Kommissionszahlungen an staatlich vernetze Firmen gezahlt habe, um sich im Gegenzug künftige Aufträge zu ... (Johannes Weber)

