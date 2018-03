Liebe Leser,

die Aktie von Evotec ist nach Meinung von charttechnischen Analysten ein ganz klarer Kaufwert. Denn die Kurse sind auf dem Weg nach oben, auch wenn es zuletzt einige Rücksetzer gegeben hat. Am Dienstag zeigte sich erneut, in welche Richtung Evotec marschiert. Es gab zwar nur einen relativ kleinen Aufwärtsschritt von 1 %, dennoch näherten sich die Notierungen der Marke von 16 Euro auf wenige Cent an. Im Detail: Die Aktie kann bei einem erfolgreichen Ausbruch wieder mit Kursen ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...