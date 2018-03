Zürich (ots) - Das Gen-Analyse-Unternehmen Sophia Genetics mit

Sitz in Saint-Sulpice bei Lausanne beabsichtigt in eineinhalb Jahren

den Börsengang. «Ende 2019 wollen wir an die Börse gehen», sagt der

Chef und Firmengründer Jurgi Camblong zur «Handelszeitung». Die Basis

dafür ist gelegt: Seit März erhält Sophia Genetics Gen-Daten von 415

Krankenhäusern in 58 Ländern. «Bald wollen wir in allen Ländern

präsent sein», kündigt Camblong an. Die Zahl der Gen-Probanden ist

innert weniger Jahre auf 10000 Patienten pro Monat angestiegen. Die

gesammelten Daten werden von Ärzten und Wissenschaftern zur Therapie

und Medikamentenentwicklung verwendet.



Damit ist Sophia Genetics zum globalen Leader in der

datengesteuerten Medizin aufgestiegen und hat Giganten wie IBM mit

der Plattform Watson überholt. Zu den grössten Kunden von Sophia

Genetics gehören nicht nur Krankenhäuser, sondern auch die beiden

Basler Pharmariesen Roche und Novartis. Auch finanziell erfüllt das

Schweizer Softwareunternehmen alle Anforderungen, um den Weg aufs

Börsenparkett zu meistern. Hinter dem Unternehmen stehen die grössten

Investoren der Biotech- und Technologiebranche. Über sieben

Grossaktionäre und viele kleinere Geldgeber sind in die Firma

investiert, darunter Privatinvestoren, Fonds und börsenkortierte

Firmen. Etwa Balderton, Invoke sowie der belgische Milliardär und

Omega-Pharma-Gründer Mark Coucke.



