Erwartete Milliarden-Strafzahlungen und erste Klagen gegen Facebook beunruhigen Aktionäre. Die Aktie verliert mehr als 14 Prozent in drei Tagen. Einige Fonds überdenken jetzt ihr Investment.

Investoren rechnen damit, dass es am Donnerstag von Facebook eine Stellungnahme zum Skandal um den Datenmissbrauch durch einen Wissenschaftler und Cambridge Analytics geben wird. In den USA haben Anleger bereits gegen Facebook geklagt, weil sie sich durch das Unternehmen schlecht informiert fühlen. Die Aktie hat seit Bekanntwerden der Vorwürfe 14 Prozent verloren.

Weitere Sammelklagen von Großinvestoren halten Marktbeobachter allerdings für sehr unwahrscheinlich. "Natürlich ist dieser Datenmissbrauch-Skandal in der Öffentlichkeit zunächst mal ein Facebook-Skandal. Dabei wird meist vergessen, dass Facebook wohl betrogen wurde von einem Wissenschaftler, der einen besonderen Zugang zu den Daten hatte, und dem Kunden Cambridge Analytical", sagt Stefan Waldhauser, Fondsmanager des "The Digital Leaders Fund". Waldhauser glaubt, dass sich die öffentliche Diskussion auch recht schnell von Facebook abwendet und in eine andere Richtung laufen könnte: "Es ist ein Polit-Skandal: Es war das Trump-Wahlkampfteam, das sich der unsauberen Methoden von Cambridge Analytical bedient hat."

Viele Marktbeobachter halten auf Basis der jetzt vorliegenden Verfehlungen von Facebook Klagen von Aktionären für wenig erfolgversprechend. "Zu klären ist, ob die Facebook-Einstellungen eine Umgehung der Konsensvereinbarung mit der Federation of Trade Commission ermöglicht haben. Laut der Vereinbarung musste ein Nutzer seine Zustimmung geben, damit seine Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...