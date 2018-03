KUKA Aktiengesellschaft: KUKA baut China-Geschäft weiter aus DGAP-Ad-hoc: KUKA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Joint Venture KUKA Aktiengesellschaft: KUKA baut China-Geschäft weiter aus 21.03.2018 / 18:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der Vorstand der KUKA Aktiengesellschaft hat am 21. März 2018 beschlossen, das General Industry Geschäft von KUKA in China und das Swisslog-Geschäft in China in Joint Ventures mit Gesellschaften der Midea-Gruppe einzubringen. Die jeweiligen Gesellschafter der Gemeinschaftsunternehmen werden mit jeweils 50% an den Joint Ventures beteiligt sein. Das Joint Venture im Roboterbereich wird von KUKA kontrolliert. Das chinesische Automotive Geschäft verbleibt hingegen zu 100% bei KUKA. Mit diesen Gemeinschaftsunternehmen soll die Marktdurchdringung in China erheblich gesteigert und das China-Geschäft von KUKA weiter ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang ist auch der Aufbau der neuen Produktionsstätte im Technologiepark in Shunde (China) zu sehen; hier sollen zukünftig auch neue Produkte entstehen und in mehreren Ausbaustufen bis 2024 zusätzlich bis zu 75.000 Robotereinheiten pro Jahr (mit den bestehenden Kapazitäten damit insgesamt in China 100.000 Robotereinheiten pro Jahr) produziert werden. Der Aufsichtsrat der KUKA Aktiengesellschaft hat am 21. März 2018 der Gründung der Gemeinschaftsunternehmen und der Investition in den Technologiepark in Shunde zugestimmt. Augsburg, 21. März 2018 KUKA Aktiengesellschaft Der Vorstand Kontakt: Frau Kerstin Heinrich Tel.: +49 (0)821 7975-481 Fax: +49 (0)821 7975-213 E-Mail: kerstin.heinrich@kuka.com 21.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KUKA Aktiengesellschaft Postfach 43 12 69 86072 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 797 - 0 Fax: +49 (0)821 7975 - 333 E-Mail: IR@kuka.com Internet: www.kuka.com ISIN: DE0006204407 WKN: 620440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 667145 21.03.2018 CET/CEST

