Die Geldpolitik in den USA und Europa läuft immer stärker auseinander. Das könnte gefährliche Folgen für den Euro und die Währungsunion haben.

Wochenlang hatten die Teilnehmer an den Finanzmärkten mit Spannung auf diesen Mittwoch gewartet. Denn es sollte die Premiere von Jerome Powell als neuem Chef der US-Notenbank Fed vor der Presse werden. Das Warten der Analysten hat sich gelohnt. Denn Powell lieferte nicht nur die allseits erwartete Zinserhöhung. Er schleuste den Zielbereich für den Zins, zu dem sich die Geschäftsbanken über Nacht Zentralbankgeld leihen, um 25 Basispunkte auf nunmehr 1,5 bis 1,75 Prozent nach oben.

Powell überraschte auch, in dem er für nächstes Jahr eine stärkere Straffung der Geldpolitik in Aussicht stellte als bisher. Dem jüngsten Zinsschritt der Fed dürften also weitere folgen. In den USA bahnt sich - anders als in Europa - ein ausgeprägter Zinserhöhungszyklus an.

Die geldpolitische Straffung ist gut begründet. Denn die Konjunktur in den USA droht heiß zu laufen. Die Arbeitskräfte werden knapp, der Anstieg der Löhne beschleunigt sich. Noch liegt die Kernrate der Preisinflation für Konsumausgaben unter der Zielrate der Fed von knapp zwei Prozent. Doch der Lohn- und Preisdruck werde sich in den nächsten Monaten beschleunigen, warnte Powell.

Der Hauptgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...