2016 2017 Verän- ohne a. o. Ergebnis von 273,7 Mio. EUR in 2017 derung EBITDA 835,4 979,6 + 17,3 % Davon aus Strato-/ProfitBricks-Konsolidierung 39,7 Davon aus Drillisch-Konsolidierung 56,8 Davon negative Regulierungseffekte / Kosten - Telefónica-DSL-Migration 17,1 Davon negative Währungseffekte - 3,5 Zusätzlich wurde das EBITDA durch insgesamt positive außerordentliche Ergebnisse in Höhe von 273,7 Mio. EUR beeinflusst. Dieser Wert resultiert aus einem einmaligen, nicht-cashwirksamen, außerordentlichen Ertrag aus der Übernahme von Drillisch (infolge der Neubewertung der bereits vor dem Abschluss der Gesamttransaktion erworbenen Drillisch-Aktien) und der Komplettübernahme von ProfitBricks (infolge der Neubewertung der bereits zuvor gehaltenen ProfitBricks-Anteile) sowie gegenläufigen Transaktions- und Restrukturierungskosten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Geschäftsjahr 2017 um 9,8 % auf 705,9 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 642,7 Mio. EUR). Das im Vergleich zum EBITDA geringere prozentuale Wachstum resultiert aus gestiegenen Abschreibungen auf Kaufpreisallokationen aufgrund der Übernahmen von Drillisch und Strato. Auch das EBIT verbesserte sich durch die vorgenannten außerordentlichen Ergebnisse um insgesamt 273,7 Mio. EUR. Gegenläufig wirkten sich in dieser Position Markenwertabschreibungen bei einer Konzerntochter in Höhe von 20,7 Mio. EUR aus. Inklusive aller vorgenannten außerordentlichen Effekte stiegen das EBITDA auf 1.253,3 Mio. EUR und das EBIT auf 958,9 Mio. EUR. Das operative EPS vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen (sogenannte PPA-Abschreibungen), die insbesondere aus den Versatel-, Strato- und Drillisch-Übernahmen stammen, betrug 2,34 EUR (vergleichbarer Vorjahreswert ohne Rocket-Wertminderungen: 2,27 EUR). Darüber hinaus wurde das EPS im Berichtszeitraum durch das vorgenannte außerordentliche Ergebnis (EPS-Effekt: 1,43 EUR) sowie - gegenläufig - Markenwertabschreibungen (EPS-Effekt: -0,07 EUR), Finanzierungskosten im Zusammenhang mit der Drillisch-Gesamttransaktion (EPS-Effekt: -0,01 EUR), Rocket-Wertminderungen (EPS-Effekt: -0,10 EUR) und einmalige Steuereffekte aus der Warburg-Pincus-Beteiligung am Geschäftsbereich Business Applications sowie der Übernahme von Drillisch (EPS-Effekt: -0,21 EUR) in Summe positiv beeinflusst. Insgesamt stieg das EPS aus fortgeführten Geschäftsbereichen so von 2,27 EUR auf 3,38 EUR. Dividende Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der am 24. Mai 2018 stattfindenden Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende von 0,80 EUR je Aktie im Vorjahr auf 0,85 EUR vor. Ausgehend von 199,9 Mio. dividendenberechtigten Aktien (Stand: 31. Dezember 2017) ergäbe sich für das Geschäftsjahr 2017 damit eine Ausschüttungssumme von 169,9 Mio. EUR. Ausblick 2018 In 2018 sollen ca. 1,2 Mio. neue DSL- und Mobile-Internet-Verträge gewonnen werden. Wachstumstreiber beim Consumer Access sind die koordinierte Markenführung, höhere Marketingbudgets sowie ein deutlich verstärkter Einsatz subventionierter Smartphones (weitgehend ohne initiale Zuzahlung) auch beim Vertrieb über GMX und WEB.DE sowie bei den 1&1 Drillisch Discount-Marken (smartmobil.de, yourfone, winSIM u. a.). Dies betrifft sowohl Neu- als auch Bestandskunden. Auch die Bereiche Business Access und Business Applications sollen 2018 weiter zulegen. Im Mai 2014 hat das International Accounting Standards Board (IASB) den Standard IFRS 15 "Erlöse aus Verträgen mit Kunden" veröffentlicht. Die Anwendungspflicht gilt für ab dem 1. Januar 2018 beginnende Berichtsperioden. Nach IFRS 15 prognostiziert United Internet im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatzanstieg auf ca. 5,2 Mrd. EUR (Vorjahr: 4,21 Mrd. EUR). Ursächlich dafür sind das geplante organische Wachstum, die ganzjährige Konsolidierung von Strato, ProfitBricks und Drillisch sowie der verstärkte Einsatz subventionierter Smartphones in Verbindung mit der früheren Realisierung von Hardware-Umsätzen gemäß IFRS 15 (Umsatz-Effekt: ca. 200 Mio. EUR). Das EBITDA im Konzern wird bei ca. 1,2 Mrd. EUR (Vorjahr 980 Mio. EUR) erwartet. Darin enthalten sind ca. 300 Mio. EUR Ergebnisbelastungen durch zusätzliche Smartphone-Subventionen (Rückfluss über höhere Tarifpreise) sowie gegenläufig ca. 300 Mio. EUR positive Effekte aus der Bilanzierung gemäß IFRS 15. Ebenfalls im geplanten EBITDA enthalten sind ca. 50 Mio. EUR Synergien durch den Zusammenschluss mit Drillisch, insbesondere durch Einsparungen beim Einkauf von Netz-Vorleistungen und Smartphones. Diesen Einsparungen stehen ca. 50 Mio. EUR Ergebnisbelastungen durch ein erhöhtes Marketingbudget sowie durch die Umstellung der Werbeflächen-Monetarisierung bei GMX und WEB.DE gegenüber. Darüber hinaus sind im prognostizierten EBITDA ca. 50 Mio. EUR Einmalaufwendungen (One-Offs) für Integrationsprojekte enthalten. 