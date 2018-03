Aramco will den Börsengang verschieben, die politischen Spannungen in Nahost nehmen zu, und es fließt immer mehr Öl aus den USA. Dennoch ist Öl wieder gefragt. Wie handeln, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? Anouch Wilhelms von der Commerzbank räumt im Gespräch mit Antje Erhard mit der Mär von den Rollverlusten auf, erklärt wie man in Öl investieren kann und zeigt, was die Ölpreise seit dem Beginn des Anstiegs erreicht haben.