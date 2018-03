Freiburg (ots) - [...] Beide Firmen stehen für eine Landwirtschaft, die vielen Verbrauchern - aber auch Bauern - missfällt [...]: hoher Einsatz von Düngemitteln und Pflanzengiften; Konzentration auf wenige ertragsstarke Getreidesorten [...]; Abhängigkeit der Landwirte von teurem Saatgut, das sich nicht nachzüchten lässt. Monsanto steht zudem für die in Deutschland und Europa verhasste Gentechnik und hat das umstrittene Pflanzengift Glyphosat entwickelt. Das alles hatte jetzt allerdings die EU-Kommission nicht zu beurteilen. [...] Die Wettbewerbskontrolle ist kein Instrument, um eine Entwicklung zu verhindern, die vielen Bürgern missfällt. Die Auseinandersetzung, welche Art von Landwirtschaft in Europa betrieben werden soll, muss im politischen Raum geführt werden. Die bevorstehende Reform der EU-Agrarpolitik bietet die Gelegenheit. http://mehr.bz/uux



