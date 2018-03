Der Unfall sei praktisch unvermeidbar gewesen, sagte die Polizei nach dem Vorfall. Die nun veröffentlichen Aufnahmen nähren Zweifel.

Die Polizei der US-Stadt Tempe hat Aufnahmen des selbstfahrenden Uber-Autos veröffentlicht, das Sonntagnacht eine 49-jährige Frau erfasste und tödlich verletzte. In der Folge des Unfalls stellte Uber vorübergehend alle Test in vier Großstädten in den USA ein und versicherte, eng mit den Behörden zusammen arbeiten zu wollen.

Das Video scheint der ersten Einschätzung der Polizei zu wiedersprechen, wonach der Unfall praktisch unvermeidbar gewesen sei soll. Trotz dieser Bewertung hatte die Polizei Uber nicht von der Verantwortung befreit. Sie nahm die Ermittlungen auf, eine Anklage wurde aber bisher nicht erhoben.

Nach einer kurzen Warnung über den folgenden, verstörenden Inhalt, zeigt das Video zunächst aus der Perspektive des Armaturenbretts, wie das Fahrzeug nachts eine Straße entlang fährt. Bis auf die durch die Scheinwerfer beleuchtete Straße und ein paar Laternen in der Ferne ist kaum etwas zu erkennen.

Ein paar Sekunden nur dauert es, dann taucht die Frau plötzlich mitten auf der Straße vor dem Auto auf. Sie läuft von links nach rechts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...