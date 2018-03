Das US-Start-up hinter der Digitalwährung Dash hat nun auch ein Büro in Lübeck. Von dort soll der deutschsprachige Markt aufgerollt werden.

Es ist ein ungewöhnlicher Schritt für den Betreiber einer Kryptowährung. Dash, das amerikanische Start-up hinter der gleichnamigen virtuellen Währung, eröffnet ein Büro in Deutschland, wie das Handelsblatt vorab erfuhr.

Damit will das Unternehmen aus Arizona eine Anlaufstelle schaffen, um das Thema Kryptowährungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz voranzutreiben. "Wir wollen, dass Dash im Einzelhandel wie digitales Bargeld genutzt wird", sagt Jan Heinrich Meyer, der die neue Repräsentanz in Lübeck leitet.

Dash ist derzeit die zwölftgrößte digitale Währung, mit einem Marktwert von 3,5 Milliarden Dollar. Die Währung sieht sich ähnlich wie die Konkurrenten Litecoin und Bitcoin Cash als schnellere und günstigere Alternative zum Bitcoin.

Die erste und größte Kryptowährung war in den vergangenen Monaten in die Kritik geraten, weil sie dem großen Andrang der Nutzer nicht standhalten konnte. Es dauerte Tage, um Transaktionen abzuschließen und die Kosten, um einen Bitcoin zu versenden, stiegen auf ein Allzeithoch.

Der Rückstau hat sich mittlerweile gelegt, was auch an dem deutlichen Kursrutsch und dem abgeflauten Hype um das digitale Geld liegt.

Dash verspricht, dass Transaktionen innerhalb von etwa einer Sekunde abgeschlossen sind ...

