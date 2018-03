Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach dem Kursrutsch in den vergangenen Wochen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 165 auf 152 Euro gesenkt. Die Aktie des Unternehmen sei nach dem 17-prozentigen Kursrückgang im bisherigen Jahresverlauf unterbewertet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem neuen Kursziel sind seiner Ansicht nach alle Risiken enthalten, die Aktie biete nach dem jüngsten Kursverlust viel Luft nach oben./zb/stk

Datum der Analyse: 22.03.2018

ISIN DE000WCH8881

AXC0038 2018-03-22/06:03