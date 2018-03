Der Brexit schwebt wie ein Damoklesschwert über den britischen Autobauern. Der EU-Austritt könnte Lieferketten auf den Kopf stellen - und auch für Fahrverbote in Deutschland sorgen.

Es ist eine der großen Erfolgsstories der Autobranche der vergangenen Jahre: das Comeback von Jaguar Land Rover. Jaguar und Land Rover gehörten zusammen mit Aston Martin und Volvo zu Fords Premier Automotive Group. Ford hatte sich von der Zusammenführung in den Neunzigern Synergien unter den Premiummarken erhofft. Doch dazu kam es nie. Ganz im Gegenteil wurden die Marken ausgehöhlt und heruntergewirtschaftet. Als etwa ein Aston Martin mit dem Zündschlüssel eines Ford Fiesta und ein Jaguar mit billigsten Plastik-Fensterhebern aus dem Konzernregal verkauft wurden, wendeten sich selbst die treuesten Fans ab.

Heute, zehn Jahre nach dem Ende der Premier Automotive Group, verkaufen sich die SUV von Land Rover wie geschnitten Brot, Jaguar wächst langsam - die beiden Marken arbeiten seitdem unter indischer Ägide zusammen. Auch Aston Martin und die Anfang der 2000er Jahre von BMW wiederbelebte Marke Mini laufen prächtig. Das Luxusgeschäft mit bekannten Marken wie McLaren, Rolls-Royce (BMW) und Bentley (Volkswagen) liefert solide Erträge ab.

Die schlechten Zeiten schienen vorbei, die britische Autoindustrie - in den Augen vieler dem Untergang geweiht - hatte damit ein echtes Revival gefeiert."

Doch nun droht den nostalgischen und gewinnbringenden Festspielen ein jähes Ende. Der Brexit schwebt wie ein Damoklesschwert über den britischen Autobauern, die trotz britischer Produktion extrem auf Im- und Exporte angewiesen ist. Im Vorfeld des Brexit-Gipfels an diesem Donnerstag bringen sich die Autobauer deshalb in Position. Jaguar Land Rover brauche den freien Zugang zur EU, sagt etwa der deutsche Unternehmenschef Ralf Speth. "Wir kaufen heute zirka 40 Prozent der Teile und Komponenten, gerade auch Hightech-Komponenten, in Europa ein", erläutert er. Etwa 20 Prozent der Produkte gingen dann wieder nach Europa.

Die Zuliefererteile stammen oft auch aus deutscher Produktion. "Über 50 Prozent der deutschen Exporte nach UK sind auf die Automobilindustrie, sonstige Fertigungsindustrie und die Chemiebranche zurückzuführen" sagt Finja Carolin Kütz, Deutschlandchefin der Unternehmensberatung Oliver Wyman. Mit ihrer starken Integration in europäische Lieferketten werden sie die Auswirkungen des Brexits besonders heftig zu spüren bekommen, prognostiziert sie.

Deutsche Zulieferer wären betroffen

Größere Zulieferer und multinationale Konzerne wie Bosch, Continental oder ZF Friedrichshafen werden es dabei leichter haben, ihre Wertschöpfungskette umzubauen, um die Auswirkungen des Brexits abzufangen. Die Großen haben mehr Erfahrung im internationalen Handel und oft auch Geschäftsbeziehungen außerhalb der EU. Diese Erfahrungswerte fehlenden kleinen mittelständischen Zulieferern oft. "Über 60 Prozent der exportierenden kleinen und Kleinstunternehmen ...

