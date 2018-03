Liebe Leser,

vor Kurzem gab es Berichte, wonach die amerikanische Spielwarenkette Toys "R' Us sämtliche ihrer rund 800 Filialen in den USA schließen wird. Die Gläubiger des insolventen Unternehmens erhoffen sich von einem Verkauf der Läden mehr Einnahmen als bei einer Fortführung der Geschäfte. Wie es scheint, gibt es auch schon Interessenten. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg denkt Amazon derzeit über einen Kauf von Toys "R' Us nach.

Die Marke an sich soll jedoch nicht weitergeführt ... (Robert Sasse)

