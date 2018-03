Liebe Leser,

bei der Aktie von Pfeiffer Vacuum kam es zuletzt zu heftigen Verlusten. Ausgelöst wurden diese zum Teil durch die Ankündigung, dass die Dividende zu Gunsten des Wachstums gekürzt werden solle. Seither entwickelt sich die Aktie negativ, was sich auch am Dienstagmorgen mit einem Minus von knapp einem Prozent nicht änderte. Neue Impulse könnten jetzt die Quartalszahlen geben, welche in der laufenden Woche erwartet werden.

Analysten rechnen dabei derzeit mit einem Gewinn ... (Robert Sasse)

