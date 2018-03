=== *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Heidelberg *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Lippstadt *** 07:00 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (11:30 Webcast-PK), Montabaur 07:00 DE/1&1 Drillisch AG, Jahresergebnis (10:30 Webcast-PK), Maintal 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Oldenburg 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2017/18, Neustadt/Weinstraße 07:00 DE/Kuka AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Augsburg *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Jena 07:30 DE/Medigene AG, Jahresergebnis, Martinsried 07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK in Frankfurt), Werdohl 07:30 DE/Zooplus AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis, Würzburg *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Februar *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 111 zuvor: 112 *** 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. Aussprache zur Regierungserklärung über Finanzen und Haushalt sowie Wirtschaft, Berlin *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Stuttgart), Karlsruhe 09:00 DE/Biotest AG, ausführliches Jahresergebnis, Dreieich *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,2 zuvor: 57,4 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,9 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt 09:15 CH/Sensirion Holding AG, Erstnotiz an der Schweizer Börse SIX *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis, München *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,7 zuvor: 60,6 *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 114,8 zuvor: 115,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 125,9 zuvor: 126,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 104,2 zuvor: 105,4 *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 zuvor: 56,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,7 zuvor: 57,1 *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Januar *** 10:00 DE/BMW AG, Analysten- und Investorenkonferenz, München *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK, Friedrichshafen 10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis, München 10:00 DE/Jost Werke AG, BI-PK, Neu-Isenburg 10:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 10:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, PK zu Ergebnissen bundesweiter NO2-Messaktion, Berlin *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-PK, Berlin 11:00 DE/Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil zur Klage gegen Absenkung der Renditen für Strom- und Gasnetze durch die Bundesnetzagentur 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Vorstellung der aktuellen Watchlist und der Hauptthemen der HV-Saison 2018, Frankfurt *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% *** 13:30 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 23.3.), ca 19:00 PK, Brüssel *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 226.000 *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,9 *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,3 *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: +1,2 Punkte zuvor: +1,9 Punkte *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q, Beaverton - DE/DWS Group SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Abschluss der dritten Runde der Tarifverhandlungen (seit 21.3.), Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

