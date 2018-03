Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FACEBOOK - Justiz- und Verbraucherschutzministerin Katarina Barley will eine Erklärung von Facebook zum Skandal um millionenfach angezapfte Nutzerprofile erzwingen. "Das europäische Facebook-Management muss zu diesem Skandal umfassend gegenüber der Bundesregierung Stellung beziehen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Dafür werde ich Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens in das Bundesjustizministerium laden." Es sei nicht hinnehmbar, dass Nutzer in sozialen Netzwerken "gegen ihren Willen ausgeleuchtet werden, um sie ganz gezielt mit Wahlwerbung oder Hass gegen den politischen Gegner zu bombardieren", kritisierte Barley. "Solche Wahlkampfmethoden sind eine Gefahr für die Demokratie." Hier müssten klare Regeln gelten. (Funke Mediengruppe)

C & A - Alain Caparros, der neue Chef der Textilkette C & A, hat einen Plan, wie sich der Konzern reanimieren lässt. In einem Interview spricht er von einer "Operation am offenen Herzen". "C & A ist ein ungeschliffener Diamant, aber ein Diamant". Als Vorteil sieht er die 1.473 eigenen Läden in den besten Innenstadtlagen in ganz Europa. In diesem Jahr sollen 134 davon komplett modernisiert werden. (Handelsblatt S. 14)

REAL - Kurz vor Ablauf des Verhandlungsmandats drohen die Tarifgespräche bei der Supermarktkette Real zu scheitern. "Offensichtlich hat Verdi kein Interesse, zu einer Lösung zu kommen", sagte Co-Chef Patrick Müller-Sarmiento dem Handelsblatt und drohte mit dem Ausstieg aus dem Flächentarif. (Handelsblatt S. 18)

KAUFHOF - Roland Neuwald, im November als Sanierer an die Spitze von Galeria Kaufhof geholt, will Klarheit. "Unser Ziel ist, wieder dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein, und dazu benötigen wir auch wettbewerbsfähige Personalkosten", sagte er in einem Interview. Erreichen will er dies durch einen Beschäftigungssicherungs-Tarifvertrag, den es nun zeitnah mit der Gewerkschaft Verdi auszuhandeln gilt. (FAZ S. 21/Welt S. 12)

ALDI - Der Discounter Aldi will bis zum Jahresende 45 Filialen in Italien eröffnen. Lidl, Douglas, Fielmann und dm sind schon da. Und auf den deutschen Discounter warten starke Konkurrenten und anspruchsvolle Konsumenten. (Handelsblatt S. 19)

WARBURG - Erneut wurde die Hamburger Privatbank M. M. Warburg wegen dubioser Aktiendeals durchsucht. Der Verdacht lautet auf schwere Steuerhinterziehung. Die Bank bestreitet die Vorwürfe. (Handelsblatt S. 30)

AMAZON - Das Ausmaß des möglichen Umsatzsteuerbetrugs auf Amazons Händlerplattform "Marketplace" ist offenbar größer als bisher bekannt. Nach Recherchen von SZ und WDR nutzen Tausende Händler aus China den Service "Versand durch Amazon". Nur ein Bruchteil hat eine deutsche Steuernummer. (SZ S. 2)

