Die TAG Immobilien AG hat heute ihren ersten separaten und bereits von der GRI zertifizierten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. In ihm werden die verfolgten Strategien in den wesentlichen Aspekten zu den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Sozialer Nachhaltigkeit erläutert. Damit ergänzt das Unternehmen die bisherige finanzielle Berichterstattung um wesentliche nichtfinanzielle Aspekte der nachhaltigen Unternehmensentwicklung für das Berichtsjahr 2017. Claudia Hoyer, Vorstand der TAG Immobilien AG, nimmt Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens: "Für unseren langfristigen Unternehmenserfolg betrachten wir Nachhaltigkeitsaspekte ganzheitlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unser ökonomischer Erfolg bildet hierbei die Basis unseres ökologischen und sozialen Engagements." Hoyer ergänzt: "Durch die enge Verzahnung der drei Nachhaltigkeitsbereiche entstehen wiederum positive Effekte auf allen Ebenen und das spiegelt sich auch in unserem wirtschaftlichen Erfolg wider." Das Thema Nachhaltigkeit hat für die TAG als langfristiger Bestandshalter von Wohnimmobilien eine große Relevanz und birgt eine besondere Verantwortung. Mit dem vorliegenden Bericht setzt die TAG ihre jährliche Nachhaltigkeitsberichterstattung auf eine breitere Basis und orientiert sich dabei erstmalig an den international anerkannten Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI SRS). Der Nachhaltigkeitsgedanke, der zuvor insbesondere bei sozialen Projekten umgesetzt wurde, zieht sich inzwischen als roter Faden durch alle Unternehmensbereiche. Die ausführliche Berichterstattung erhöht das Transparenzlevel hinsichtlich aller Nachhaltigkeitsaktivitäten der TAG deutlich. Der vorliegende Bericht bildet hierbei den ersten Schritt. Neben der Intensivierung und Weiterführung der begonnenen Maßnahmen gilt es, insbesondere die ökologische Berichterstattung künftig auf der geschaffenen Datenbasis weiter auszubauen und das Nachhaltigkeitsmanagement zu intensivieren. Der Nachhaltigkeitsbericht 2017 steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/nachhaltigkeitsberichte. Der ebenfalls heute veröffentlichte Geschäftsbericht 2017, der die bereits am 22. Februar 2018 kommunizierten Ergebnisse in unveränderter Form bestätigt, kann unter dem Link: https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte heruntergeladen werden. Über die TAG Immobilien AG Die TAG Immobilien AG ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die Hauptstandorte sind der Großraum Hamburg und Berlin, die Region Salzgitter sowie Thüringen/Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Insgesamt bewirtschaftet der Konzern mit seiner Wohnmarke TAG Wohnen aktuell rund 83.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen, Garagen und Pkw-Stellplätze. Ziel des Unternehmens ist es, die Wohnqualität für seine Mieter zu verbessern. So passt die TAG etwa ihre Bestände den modernen Wohnbedürfnissen an, engagiert sich im Umfeld der Wohnquartiere und fördert eine gute Nachbarschaft. Durch ein umsichtiges Management seiner Immobilien und eine zukunftsorientierte Entwicklung seines Portfolios senkt der Konzern kontinuierlich den Leerstand und steigert den Wert seines Gesamtportfolios. Pressekontakt RUECKERCONSULT GmbH Lutz Ackermann Mitglied der Geschäftsleitung Tel. + 49 (0) 30 2844987 66 Fax +49 (0) 30 2844987 99 ackermann@rueckerconsult.de TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor & Public Relations Tel. +49 (0) 40 380 32 300 Fax +49 (0) 40 380 32 388 pr@tag-ag.com 22.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 388 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101 WKN: 830350, A1TNFU, A12T10 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 667051 22.03.2018

ISIN DE0008303504 XS0954227210 DE000A12T101

AXC0051 2018-03-22/07:00