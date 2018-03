Der weiter hochkochende Handelsstreit zwischen den USA und China verunsichert die Anleger am deutschen Aktienmarkt. Zudem gilt es, den geldpolitischen Ausblick der US-Notenbank Fed zu verarbeiten. Der Broker IG taxierte den Dax am Donnerstag 0,25 Prozent tiefer auf 12 278 Punkte.

Die Fed überraschte Marktbeobachtern zufolge weder mit ihrer abermaligen Zinserhöhung noch mit den Aussagen zu weiteren Zinsschritten in größerem Umfang. Trotz der durchaus optimistischen Aussagen der Fed habe die Wall Street im späten Handel wohl unter Befürchtungen einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China gelitten haben, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

So wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ein Maßnahmenpaket im Kampf gegen aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken Chinas bekanntgeben. Er will damit auch den Kampf gegen den Diebstahl geistigen Eigentums intensivieren, für den er China verantwortlich macht./mis/zb

AXC0062 2018-03-22/07:27