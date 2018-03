The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.03.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA DRJ XFRA DE000A2GSWR1 DE RAJ GROUP AG INH O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681038672 AIS-AM.RUS.2000 EOC EQ00 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681038912 AIS-AM.JPXNIK400 EOC EQ00 EQU EUR Y

CA GWD XFRA DE000A2G8XX3 GODEWIND IMMO.AG NA O.N. EQ01 EQU EUR N

CA 0R1 XFRA DK0060634707 ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 EQ01 EQU EUR N

CA 29K XFRA DK0060655629 DFDS A/S INDEHAV. DK 20 EQ01 EQU EUR Y

CA YSM XFRA FR0013199916 SOMFY S.A. INH. EO -,20 EQ01 EQU EUR N

CA LWL XFRA GB0002998192 IDOX PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA IQX XFRA GB0009619924 IQE PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 21T XFRA GB00B3FLWH99 BODYCOTE PLC LS -,1727272 EQ01 EQU EUR N

CA RUZ XFRA JP3126130008 UNIVERSAL ENTERTAINM.CORP EQ01 EQU EUR N

CA 6CB XFRA KYG393421030 GLOBAL CORD BLOOD DL-0001 EQ01 EQU EUR N

CA XFRA LU1681039134 AIS-AM.JPXNIK400 EOCDH EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681039563 AIS-AM.EO.EQ.MSASB EOC EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681041460 AIS-AM.MSCI EU.MO.F.EOC EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681041890 AIS-AM.MSCI EU.Q.F. EOC EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681042609 AIS-AM.MSCI EUROPE A EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681044480 AIS-AM.MSCI EM A. EOC EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681044647 AIS-AM.MSCI NORDIC EOC EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681044720 AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681045024 AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681048804 AIS-AM.S+P500 EOC EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA LU1681049109 AIS-AM.S+P500 EOCDH EQ01 EQU EUR Y

CA IHY2 XFRA SE0006593919 KLOEVERN AB NAV. B SK 1 EQ01 EQU EUR N