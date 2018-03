FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BTPC XFRA SE0001137985 ACTIVE BIOTECH SK 10

OBD XFRA SE0000514705 OBDUCAT AB B SK 8

7R9 XFRA US7678361095 RITTER PHARMACEUT.DL-,001

1BQ XFRA CA05634Q1054 BACANORA MINERALS LTD.

WYJ9 XFRA LU0823424782 PAR.-EQ.W.UTIL.CL.CAP

24D XFRA FI4000062385 DNA LTD