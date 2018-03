Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik lässt seine Anteilseigner am guten Abschneiden im vergangenen Jahr teilhaben. Vorstand und Aufsichtsrat schlügen der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 0,30 Euro je Aktie vor, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in Jena. Für das Jahr 2016 hatte Jenoptik 0,25 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Glänzende Geschäfte mit der Halbleiterindustrie hatten dem Unternehmen einen Gewinnsprung im vergangenen Jahr beschert. Unterm Strich verdiente Jenoptik 72,5 Millionen Euro - ein Plus von mehr als einem Drittel. Der Umsatz war um gut 9 Prozent auf 748 Millionen Euro gestiegen, wie das Unternehmen bereits im Februar bekanntgegeben hatte. Jenoptik will nun weiter zulegen und bestätigte seine kurz- und mittelfristigen Ziele.

Jenoptik ist einer der wenigen eigenständigen Konzerne in Ostdeutschland. Größter Aktionär ist derzeit das Land Thüringen über eine Beteiligungsgesellschaft bei der staatlichen Aufbaubank. Das Unternehmen beschäftigte zum Jahreswechsel rund 3700 Mitarbeiter, davon mehr als 800 im Ausland. Künftig will sich das Unternehmen verstärkt auf sogenannte photonische Technologien rund um die Nutzung von Licht fokussieren./das/jha/

