Im Sommer letzten Jahres habe ich zwei Artikel über die Erfolgsgeheimnisse von Amazon (WKN:906866) geschrieben (hier die Links zum Nachlesen, Teil 1 und Teil 2). Alle fünf Prinzipien stammen aus dem Buch Der Allesverkäufer von Brad Stone, ein Werk über Amazon-CEO Jeff Bezos. Die folgenden Erfolgsfaktoren habe also nicht ich mir ausgedacht, sie stammen von Bezos selbst.



Nun, ein paar Monate später, habe ich bei unseren österreichischen Nachbarn eine Aktie gefunden, die ebenfalls einige dieser Erfolgsfaktoren vorweisen kann: Das Catering-Unternehmen Do & Co (WKN:915210). Welche Erfolgsfaktoren das sind und ob sich die Do & Co-Aktie deshalb genau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...