11880 Solutions AG hat Umstrukturierung im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich fortgesetzt: EBITDA verbessert, Kosten weiter gesenkt, 5000 Neukunden gewonnen DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis 11880 Solutions AG hat Umstrukturierung im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich fortgesetzt: EBITDA verbessert, Kosten weiter gesenkt, 5000 Neukunden gewonnen 22.03.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Essen, 22. März 2018 - Die 11880 Solutions AG hat den notwendigen Umstrukturierungs-prozess im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich fortgesetzt und befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs: Das EBITDA konnte erneut verbessert und die Kosten wiederum gesenkt werden. Im Digitalgeschäft wurden erstmals in der Unternehmensgeschichte rund 5000 neue Kunden netto dazugewonnen. Das Unternehmen hat 2017 ein EBITDA von minus 2,3 Millionen Euro erwirtschaftet (2016: EUR -2,7 Mio.), der Umsatz belief sich auf 41,3 Millionen Euro (2016: EUR 44,7 Mio.). Dabei entfielen 26,9 Millionen Euro (2016: EUR 28,5 Mio.) auf das Digitalgeschäft und 14,4 Millionen (2016: EUR 16,2 Mio.) auf die Telefonauskunft. Durch die Umsatzabgrenzung ist der Umsatzeffekt aus der hohen Zahl der gewonnenen Neukunden im Jahresumsatz 2017 noch nicht sichtbar, wird sich jedoch 2018 deutlich auswirken. Das Ergebnis wurde insbesondere durch einmalige Umstrukturierungskosten wie die Standortschließung in München und Personalmaßnahmen an allen Standorten belastet. Die Vertriebskosten konnten im Geschäftsjahr 2017 um 16 Prozent auf 14,9 Millionen Euro (2016: EUR 17,8 Mio.) gesenkt werden, die Verwaltungskosten lagen mit 9,8 Millionen Euro um 13 Prozent niedriger als 2016 (EUR 11,3 Mio.). "Die Umstrukturierung unseres Unternehmens ist weitgehend abgeschlossen und wird unseren Cashflow nur noch in den ersten Monaten des laufenden Jahres belasten.", sagt Vorstandschef Christian Maar. "Der Fokus liegt nun wieder auf dem Wachstum. Das neue Produktportfolio kommt bei kleinen und mittelständischen Unternehmern sehr gut an und wird in diesem Jahr noch um einige vielversprechende Features erweitert. Unser Ziel ist es, das laufende Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen beziehungsweise positiven EBITDA abzuschließen." Die 11880 Solutions AG rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatz zwischen 39,8 und 43,2 Millionen Euro und einem EBITDA zwischen 0,4 und 2,4 Millionen Euro. Die Chancen, das hochgesteckte Ziel zu erreichen, stehen gut: Seit Beginn des Jahres konnten im Digitalgeschäft bereits mehr als 1500 neue Kunden dazugewonnen werden. Den Geschäftsbericht 2017 der 11880 Solutions AG finden Sie unter: https://ir.11880.com/finanzberichte Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com 22.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 667231 22.03.2018

