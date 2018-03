IRW-PRESS: Jadar Lithium Ltd.: Jadar Lithium Ltd.: Beauftragung von Lithiumborat-Spezialist und technischen Berater sowie Beginn von Feldarbeiten

Jadar Lithium Limited (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich, die Beauftragung des Lithiumborat-Spezialisten und technischen Beraters Jerry Aiken bekannt zu geben.

Herr Aiken kann in der Mineralindustrie eine Erfahrung von über 46 Jahren in unterschiedlichen Positionen vorweisen, einschließlich Funktionen in den Explorationsabteilungen von ASARCO und 30 Jahre in der Boraxexploration bei Rio Tinto. Herr Aiken fungierte auch als beratender Geologe für unterschiedliche Kunden in der Lithium- und Boratindustrie, einschließlich SRK Consulting. Der Großteil der Erfahrung von Herrn Aiken in den letzten 20 Jahren war auf Lithium, Borate sowie auf die Kaliprojektexploration und -erschließung fokussiert.

Herr Aiken hatte maßgeblichen Anteil an zahlreichen Programmen in allen Phasen der Exploration von Lithium- und Boratprojekten. Diese Programme umfassten den Westen der USA, Kanada, Mexiko, Südamerika, Teile von Europa und Asien, einschließlich Serbien und der Türkei.

Er arbeitete auch an Projekten mit Schwerpunkt Lithiumsolelagerstätten und -exploration in Südamerika, einschließlich Argentinien und Chile, sowie im Zentrum von Nevada (USA).

Herr Aiken besitzt ein Bachelor of Science-Diplom von der Western Michigan University und hat ein Master-Studium in Wirtschaftsgeologie (Economic Geology) an der University of Idaho abgeschlossen.

Herr Aiken ist ein registriertes Mitglied von SME und ein registrierter Geologe im Bundesstaat Washington. Er ist ein QP/QC gemäß National Instrument 43-101 und JORC und war für mehrere Kunden in den Bereichen Geologie- und Ressourcenbewertung für technische Berichte (Technical Reports) tätig. Er führte auch Projektbewertungen, Kaufprüfungen sowie Explorationsprogramme und -planungen für eine Vielzahl an Kunden in allen Teilen der Welt durch.

Non-Executive Chairman Luke Martine sagte hinsichtlich der Ernennung von Herrn Aiken: Wir freuen uns, dass Herr Aiken nunmehr ein Teil unseres technischen Teams ist. Wir sind zuversichtlich, dass die Erfahrung von Herrn Aiken bei Lithium- und Boratprojekten dem Unternehmen bei dessen Explorationsprogrammen bei seinen Projekten in Serbien einen beträchtlichen Wert bescheren wird.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass Jadar eine Niederlassung in der serbischen Hauptstadt Belgrad eröffnet hat, wo das Unternehmen seine Aktivitäten in diesem Land abwickeln wird. Das Unternehmen hat auch weitere erfahrene Geologen und Feldtechniker eingestellt, die das Explorationsprogramm von Jadar in diesem Land durchgeführt werden. Das Team kann eine umfassende Erfahrung im Bereich der Exploration vorweisen, einschließlich früherer Arbeiten in der Lithiumbranche. Die ersten Feldarbeiten bei den Projekten Cer und Bukulja, wo zurzeit Erkundungskartierungen, Probennahmen von Ausbissen und Stream-Probennahmen im Gange sind, haben bereits begonnen.

