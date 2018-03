Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach einer an Bedingungen geknüpften Zustimmung der Europäischen Kommission zur Übernahme von Monsanto auf "Buy" belassen. Damit habe der Pharma- und Agrochemiekonzern einen Meilenstein im Übernahmeprozess erreicht, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er beließ das Kursziel bei 125 Euro. Offen sei nun unter anderem noch die Frage, wie sich die von der Kommission geforderten Beteiligungsverkäufe auf die von Bayer in Aussicht gestellten Synergien auswirken./bek/zb Datum der Analyse: 21.03.2018

AFA0005 2018-03-22/08:37

ISIN: DE000BAY0017