Der Bahntechnikkonzern Vossloh (ISIN: DE0007667107) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 1 Euro ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Beim aktuellen Börsenkurs von 40,85 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 2,45 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 9. Mai 2018 in Düsseldorf statt. Zuletzt gingen die Aktionäre drei Jahre hintereinander leer aus. Letztmals wurde für 2013 ...

