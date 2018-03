Vorsicht dominierte gestern den Handel in Europa angesichts der bevorstehenden Zinsentscheidung in den USA. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehten die wichtigsten Indices leicht in negatives Territorium. Rohstoffkonzerne waren die Gewinner am gestrigen Handelstag, der Sektor beendete den Handel mit einem Zuwachs von 1,7%. Nahrungsmittel- und Getränkehersteller waren hingegen die Verlierer mit einem Tagesminus von 1,1%. Der Baumarktkonzern Kingfisher war eine der negativsten Erscheinungen unter den Einzeltitel, nachdem die Tochter B&Q die Umsatzerwartungen des Marktes verfehlt hatte, musste die Aktie ein Minus von 10,7% hinnehmen. Der Luxusgüterhändler Hermes konnte hingegen ein Plus von 2,4% erzielen und stieg auf ein Mehrjahreshoch, nachdem der französische...

