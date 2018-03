Herzogenaurach - Das von der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in der Ad hoc-Mitteilung vom 13. März 2018 angekündigte Aktienrückkaufprogramm wird in einer ersten Tranche ab dem 22. März 2018 durchgeführt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...