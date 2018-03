Dass Karstadt seit Jahren erstmals wieder Gewinn ausweist, ist das Resultat harter Arbeit und schmerzhafter Schnitte. Diese Sanierung hat Konkurrent Kaufhof noch vor sich.

Für Stephan Fanderl ist es klar, dass es ein Wettlauf ist, bei dem es keine Zeit zu verlieren gilt. "Wir sehen bei allen Maßnahmen darauf, in welcher Geschwindigkeit sie sich bezahlt machen und ausrollbar sind", erklärt der Karstadt-Chef.

Schließung von Häusern, Untervermietung von Flächen an dm, Aldi oder Edeka, Personalabbau, Sanierungstarifvertrag mit der Gewerkschaft - Schlag auf Schlag folgten radikale Maßnahmen, die die Kosten immer weiter reduzierten. Dabei nahm er auch in Kauf, dass der Umsatz immer mehr schrumpfte.

Die deutschen Warenhauskonzerne kämpfen ums Überleben, viele Experten haben bereits das Ende des Kaufhauses ausgerufen. Und der Karstadt-Chef macht Tempo, um das scheinbar Unmögliche doch noch wahr zu machen. Jetzt hat er immerhin einen wichtigen Etappensieg erzielt: Erstmals seit 12 Jahren macht Karstadt wieder einen Überschuss.

Seinen Stolz kann Fanderl nicht verhehlen. "Wir haben damit im dritten Jahr in Folge unser Versprechen erfüllt", sagt er. "Im ersten Sanierungsjahr hatten wir ein Plus in der Ladenkasse, im zweiten ein Plus beim Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und im abgelaufenen Geschäftsjahr einen positiven Jahresüberschuss." Auch wenn es nur ein Gewinn von gerade mal 1,4 Millionen Euro ist.

Der Konkurrent Kaufhof dagegen hat viel Zeit verloren. Als der Karstadt-Chef schon voll in der Sanierung steckte, agierte der Kölner Wettbewerber noch aus einem trügerischen Gefühl der Überlegenheit. Als der kanadische Handelskonzern Hudson's Bay Company Mitte 2015 Kaufhof übernahm, herrschte in der allgemeinen Euphorie ...

