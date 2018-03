Heidelberg Pharma hat heute die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht. Die Anfang Oktober 2017 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2017 wurde dabei in vollem Umfang erreicht. Die Umsätze erhöhten sich von 1,3 Millionen auf 1,9 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis belief sich auf minus 10,8 Millionen Euro, nach minus 6,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Jahresfehlbetrag betrug elf Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie minus 0,76 Euro. Die liquiden Mittel erhöhten sich im Berichtszeitraum um 25,8 Millionen auf 30,4 Millionen Euro, wodurch Heidelberg Pharma bis 2020 finanziert ist. Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet der Heidelberg Pharma-Konzern mit Umsätzen und sonstigen Erträgen zwischen insgesamt 3,0 Millionen und 5,0 Millionen Euro. In dieser Planung sind potenzielle Zahlungsmittelzuflüsse aus neuen Lizenzierungsaktivitäten berücksichtigt. Die betrieblichen Aufwendungen werden sich nach der derzeitigen Planung in einem Korridor von 16,0 Millionen bis 20,0 Millionen Euro bewegen (2017: 13,2 Millionen Euro). Für 2018 wird ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen minus 12,0 Millionen und minus 16,0 Millionen Euro prognostiziert.

