Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901) hat im Geschäftsjahr 2017 erneut sämtliche Unternehmensziele erreicht.

Das starke Ergebnis und die solide Finanzposition des Unternehmens ermöglichen es Vorstand und Aufsichtsrat, den Aktionären auf der Hauptversammlung die neunte Dividendenerhöhung in Folge vorzuschlagen. Für 2018 strebt CEWE ein weiteres Umsatz- und Ertrags-Wachstum an. Dazu soll insbesondere die Ertragskraft des Fotofinishing-Geschäfts, aber auch ein erneut positives Ergebnis im Kommerziellen Online-Druck sowie im Einzelhandel beitragen. Das teilte CEWE heute im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz in Frankfurt am Main mit. "Unser Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt unseres Handelns weiter zu steigern. So wollen wir den Unternehmenswert stetig erhöhen und unsere Aktionäre daran partizipieren lassen", so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA.

CEWE mit Umsatz- und Ergebnissteigerung

Ein wichtiger Trend des Jahres 2016 konnte fortgesetzt werden: Sämtliche Geschäftsbereiche des Konzerns zeigen positive Ergebnisse. 2017 stieg der CEWE-Umsatz um 1,1 % auf 599,4 Mio. Euro (Vorjahr 2016: 593,1 Mio. Euro) und lag damit exakt im Zielkorridor von 585 Mio. Euro bis 615 Mio. Euro. Das CEWE FOTOBUCH trotzte insbesondere im zweiten Halbjahr sogar der schwierigen Marktlage v.a. in Deutschland, die durch die seit 2017 wirksame drastische Umsatzsteuererhöhung von 7 % auf 19 % gekennzeichnet war. "Unsere Kunden halten uns trotz der höheren Umsatzsteuer weiterhin die Treue. Das zeigt, dass wir mit unserem hohen Anspruch an Produktqualität und Kundenservice auf dem richtigen Weg sind", so Dr. Christian Friege.

Moderat höhere Marketingaufwendungen stärken Markenbekanntheit und Wachstum

Auch im Jahr 2017 hat CEWE erheblich in die CEWE-Markenprodukte investiert und den Marketingaufwand im Fotofinishing leicht erhöht. Die Effekte für die Markenbekanntheit sind eindeutig positiv: Die ungestützte Markenbekanntheit legte um starke 7 %-Punkte auf 57 % zu. Gestützt war das ...

