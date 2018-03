Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen von United Internet und 1&1 Drillisch auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Ankündigung steigender Zuschüsse für Smartphones und einer Wiederbelebung der Zahl der Neukunden dürfte den Wettbewerb auf dem deutschen Markt verschärfen, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wachsumsinitiative habe einen hohen Preis. Die Prognose für den operativen Gewinn in diesem Jahr dürfte um rund 40 Prozent unter der gegenwärtigen Konsensschätzung liegen./bek/zb Datum der Analyse: 22.03.2018

AFA0008 2018-03-22/09:29

ISIN: DE0005089031