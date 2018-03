Liebe Leser,

lange Zeit galt Apple als der große Innovator der Tech-Branche, doch dieses Image bröckelte in den letzten Jahren etwas, in denen Apple vor allem Produktpflege betrieben wurde. Nach wie vor scheinen die Amerikaner aber an bahnbrechenden Neuerungen zu arbeiten. Zumindest legt das ein Bericht des Nachrichtendienstes "Bloomberg" nahe. Demnach soll Apple derzeit an einer neuen Bildschirmtechnik arbeiten, die auf Micro-LEDs basiert.

Bildschirme sollen dadurch dünner, heller ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...