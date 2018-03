Liebe Leser,

in den Niederlanden setzt Hornbach weiterhin auf einen Expansionskurs. Erst kürzlich eröffnete eine neue Filiale in Zwolle. Es ist der 14. Markt in den Niederlanden, die Investitionen sollen sich auf rund 30 Millionen Euro belaufen. Der Einzelhändler ist auf dem dortigen Markt äußerst erfolgreich.

Nicht nur die Umsätze stimmen, auch die Kunden zeigen sich zufrieden und zeichneten Hornbach schon 12 Mal zum besten Baumarkt des Landes aus. Da überrascht es nicht, dass ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...