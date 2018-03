Liebe Leser,

der Festplattenhersteller Western Digital will sich wohl in absehbarer Zeit von Marken trennen. In einem Unternehmensblog wurde vor kurzem angekündigt, dass Festplatten von HGST künftig unter dem eigenen Logo vertrieben werden sollen. Bisher wurde die Marke nach der Übernahme vor etwa sechs Jahren noch weitergeführt. Das gleiche Schicksal könnte auch SanDisk treffen, welches Western Digital im Jahr 2016 übernahm.

Allerdings ist diese Marke vor allem bei Verbrauchern ... (Robert Sasse)

