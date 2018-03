Gestoppte bzw. gedrehte Serien: bet-at-home.com +0,07% auf 72,95, davor 6 Tage im Minus (-23,58% Verlust von 95,4 auf 72,9), Tesla +1,93% auf 316,53, davor 6 Tage im Minus (-10,12% Verlust von 345,51 auf 310,55), TLG Immobilien -0,18% auf 22,56, davor 5 Tage im Plus (3,1% Zuwachs von 21,92 auf 22,6), Puma -0,6% auf 412,5, davor 5 Tage im Plus (14,8% Zuwachs von 361,5 auf 415), E.ON +0,21% auf 8,885, davor 5 Tage im Minus (-4,16% Verlust von 9,25 auf 8,87), YY Inc. -0,61% auf 126,65, davor 4 Tage im Plus (9,97% Zuwachs von 115,88 auf 127,43), Hennes & Mauritz+0,11% auf 128,44, davor 4 Tage im Minus (-5,9% Verlust von 136,34 auf 128,3), Celgene +0,05% auf 88,31, davor 4 Tage im Minus (-3,65% Verlust von 91,61 auf 88,27), Valeant +2,75% auf 16,42, davor 4 Tage im Minus (-5,72%...

