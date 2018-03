Die Baader Bank hat die Einstufung für Zooplus nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Ausblick des Tierbedarfshändlers sei eine Enttäuschung, schrieb Analyst Volker Bosse am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Auch 2018 dürfte ein Jahr der Investitionen werden. Die Umsatzprognose, vor allem aber die operative Gewinnprognose (Ebt) habe seine und die Konsensschätzungen unterboten. Für Bedenken am Markt dürfte die Aussage sorgen, dass das Ebt in diesem Jahr sogar negativ werden könnte./bek/la Datum der Analyse: 22.03.2018

ISIN: DE0005111702