Pfizer-Geschäft will das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten verkaufen. Interessent Reckitt Benckiser steigt jetzt aus dem Rennen aus.

Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat Gespräche mit Pfizer über einen Kauf des Geschäfts mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten des US-Pharmariesen beendet. "Eine Übernahme des gesamten Pfizer-Consumer-Health-Geschäfts entsprach nicht unseren Akquisitionskriterien und ein Erwerb eines Teils des Geschäfts war nicht möglich", teilte Reckitt am späten Mittwochabend mit.

Der Konzern, an dem die deutsche Industriellenfamilie Reimann mit einem Minderheitsanteil beteiligt ist, wolle sich auf organisches Wachstum und die Integration des Babymilch-Herstellers Mead Johnson konzentrieren, den Reckitt 2017 für mehr als 16 Milliarden Dollar gekauft hatte. Die Nachricht kam an der Londoner Börse gut an: Reckitt-Aktien legten um rund fünf ...

