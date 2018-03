Der Kursrückschlag der Wacker-Chemie-Aktien bietet laut der US-Bank JPMorgan für Anleger eine günstige Gelegenheit. "Die hervorragende Chemiesparte ist unterbewertet", schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte zwar seine Gewinnerwartungen für den Spezialchemiekonzern wegen niedrigerer Schätzungen für das Polysilizium-Geschäft etwas und senkte das Kursziel von 165 auf 152 Euro, sieht damit aber immer noch mehr als 12 Prozent Luft nach oben. Udeshi stufte die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hoch.

Im Januar waren die Papiere noch bis auf 176,80 Euro und damit den höchsten Stand seit Anfang 2008 gestiegen. Anschließend ging es im Sog der Turbulenzen an den Börsen, einem vorsichtigen Geschäftsausblick und niedrigerer Polysiliziumpreise bis auf fast 128 Euro nach unten, bevor sich der Kurs zwischen 130 und 135 Euro einpendelte.

So hatte der MDax-Konzern die Investoren Anfang Februar auf Gegenwind durch den starken Euro eingestellt. Dieser kann den Export erschweren und führt dazu, dass etwa von im Dollar-Raum erzielten Gewinnen nach der Umrechnung in Euro weniger übrig bleibt. Hinzu kommt beim Umsatz eine neue Rechnungslegungsvorschrift. Diese führt dazu, dass einige Lieferverträge nicht mehr als Umsatzerlöse ausgewiesen werden dürfen.

Für 2018 stellte Konzernchef Rudolf Staudigl daher ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt er ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich an.

Das Chemiegeschäft etwa mit Kleb- und Dichtmassen für die Bau- und Autoindustrie habe 2017 indes erneut ein überdurchschnittlich starkes Wachstum aus eigener Kraft unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Udeshi. Er sieht die Aktivitäten weiter im Aufwind.

So profitiere das Geschäft mit Silikonen von steigenden Preisen und einer guten Nachfrage. Silikone werden zum Beispiel als hitzeleitende Kleber und Pasten etwa bei Leistungshalbleitern, Sensoren oder LEDs eingesetzt. Hinzu kommt der energieeffiziente Häuserbau. All das sind Udeshi zufolge langfristige Treiber.

Der Experte lobte zudem die freien Mittelzuflüsse (Free Cashflow) von Wacker Chemie. Trotz der steigenden Investitionen ins Wachstum könnte der Konzern daher auch in den kommenden Jahren eine Sonderdividende ausschütten. Udeshi hält eine Dividendenrendite von rund 4 Prozent für möglich, was eine der höchsten in der Branche sei.

An dem Gewinnsprung im Jahr 2017 beteiligt Wacker Chemie die Aktionäre mit einer Sonderdividende. Zusätzlich zur regulären Ausschüttung, die um 0,50 Euro auf 2,50 Euro steigen soll, sollen sie weitere 2,00 Euro je Aktie erhalten.

Gemäß der Einstufung "Overweight" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln wird./mis/men/zb

Analysierendes Institut JPMorgan.

ISIN DE000WCH8881

AXC0168 2018-03-22/10:36