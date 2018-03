Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer nach dem Ok der EU-Kommission zur Monsanto-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Aktie ist zudem auf der "Top Pick"-Liste der Bank. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch die US-Behörden dem Zukauf zustimmen werden, sei sehr hoch, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Zusammenschluss mit dem US-Saatguthersteller dürfte stark zur Ergebnisentwicklung beitragen./ck/la

Datum der Analyse: 22.03.2018

