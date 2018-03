Wieso passiert hier nichts? Ausgerechnet eine sonst so volatile Aktie wie Evotec (ISIN: DE0005664809) tritt derzeit auf der Stelle, während sich der Aktienmarkt insgesamt sehr wohl kräftig bewegt. Und das, obwohl die Meldung über die anstehende, enge Kooperation mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi vor zwei Wochen einen markanten Kurssprung ausgelöst hatte, der die Aktie in Reichweite eines charttechnischen Befreiungsschlags brachte. Der immer noch in Reichweite ist, aber eben nicht mehr … es tut sich ja nichts. Also, wieso?

Weil heute in einer Woche die 2017er-Bilanz erwartet wird. Und im selben Atemzug die Prognose des Unternehmens für das Jahr 2018. Auf die kommt es an. Dann wird der Sturm ...

