Heute, am 22. März ist Weltwassertag - er erinnert an die in weiten Teilen der Welt kritische Wasserversorgung. Für Anleger eröffnet das Thema Wasserver- und -entsorgung in Form von Wasserfonds interessante Investmentchancen.Ob der Ganges in Indien, der Citarum in Indonesien oder etwa der Jangste in China - die Liste an Flüssen, die nur noch eine giftige Brühe transportieren wird immer länger. Und doch werden die einstigen Lebensadern weiterhin zwangsläufig als Trinkwasserquellen genutzt. So sind die Zahlen die von der UNO erhoben wurden, mehr als dramatisch: Laut UNO haben etwa zwölf Prozent der Weltbevölkerung, dies sind etwa 900 Millionen Menschen, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Stattdessen müssen vielerorts verunreinigte Gewässer zum Trinken und für die Zubereitung von Speisen genutzt werden. Dies hat nach Angaben des Weltwasserrats zur Folge, dass täglich 4.500 Kinder sterben.

Den vollständigen Artikel lesen ...