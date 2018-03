Schwarzach am Main - Die Erfolgsgeschichte von Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) geht in die nächste Runde, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Nur zweieinhalb Jahre nach ihrem Börsendebüt sei die ehemalige Bayer-Sparte in die oberste deutsche Börsenliga aufgestiegen. "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den DAX", so Covestro-Chef Patrick Thomas. "Sie ist eine weitere Bestätigung für die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens in den vergangenen Jahren und die Attraktivität unserer Aktie. Zukünftig wird Covestro dadurch eine noch größere Aufmerksamkeit gewinnen." Daran hätten auch die Analysten wenig Zweifel. Deren durchschnittliches Kursziel liege mit 94,24 Euro gut elf Prozent über der aktuellen Notiz. Bei einer neuen Aktienanleihe (ISIN DE000DK0PRG1/ WKN DK0PRG) der DekaBank seien steigende Kurse gar nicht notwendig. Im Gegenteil: Das Papier überstehe sogar moderat sinkende Notierungen. (Ausgabe 11/2018) (22.03.2018/alc/n/a)

