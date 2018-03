Die Berliner PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) will in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,85 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,29 Prozent. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre 0,22 Euro. Die nächste Hauptversammlung findet am 16. Mai 2018 in Berlin statt. Der PSI-Konzern hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...