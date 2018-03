Fresenius aus Bad Homburg vor der Höhe ist ein weltweit führender Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für Dialyse, Krankenhaus und ambulante Versorgung. Die Gruppe umfasst die vier eigenständig agierenden Bereiche Medical Care, Helios, Kabi und Vamed. Zuletzt überzeugte Fresenius mit seinem Jahresergebnis. Zum 14. Mal in Folge beendete der Konzern ein Jahr mit einem Rekord und kündigte für dieses Jahr weiteres Wachstum an. Ebenso schlug der Konzern der Hauptversammlung, die am 18. Mai stattfindet, eine Erhöhung der Dividende um 21 Prozent auf 0,75 Euro vor. Zum 25. Mal in Folge soll die Ausschüttung steigen. Zahlen zum ersten Quartal stellt Fresenius am 3. Mai vor. Auch Analysten äußerten sich zuletzt positiv zur Aktie und formulierten Kursziele bis 89,10 Euro.

Die Investmentbank Barclays beließ ihre Einstufung auf Übergewichten mit einem Kursziel von 81 Euro. Die Analysten der Privatbank Berenberg sahen die Fresenius-Aktie auf Sicht sogar mit einem Ziel von 89,10 Euro als Kauf. Dass die Société Générale ...

