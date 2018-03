Münster/Köln (ots) -



Die viadee IT-Unternehmensberatung mit Sitz in Münster und Köln zählt erneut zu den besten Arbeitgebern in der ITK-Branche. Beim Great Place to Work® Branchenwettbewerb "Beste Arbeitgeber in der ITK 2018", einer Benchmark-Untersuchung zu Qualität und Attraktivität der Arbeitsplatzkultur, belegt die viadee einen hervorragenden vierten Platz.



"Wir freuen uns sehr, wieder die Auszeichnung erhalten zu haben", verrät Personalleiterin Rita Helter. "Für uns ist das ein ganz wichtiges neutrales Indiz dafür, dass unsere Arbeitsplatzkultur etwas ganz Besonderes ist." Seit 2011 beteiligt sich die viadee am Wettbewerb und belegt seitdem stets Top-Positionen.



Erste Adresse für IT-Fachkräfte aus NRW



Auch regional punktet die viadee: In den Wettbewerben "Bester Arbeitgeber in NRW" und "Bester Arbeitgeber im Münsterland" rangiert das Unternehmen gar auf Platz eins. Für Bewerberinnen und Bewerber aus der IT an den Standorten Köln und Münster ist die viadee damit als Arbeitgeber die erste Anlaufstelle.



Im bundesweiten und branchenübergreifenden Wettbewerb "Bester Arbeitgeber Deutschlands" landet die viadee ebenfalls auf einem ausgezeichneten vierten Platz in der Kategorie der Unternehmen mit 101-250 Beschäftigten.



Über den Wettbewerb "Beste Arbeitgeber in der ITK 2018"



Am aktuellen Great Place to Work® Branchenwettbewerb "Beste Arbeitgeber in der ITK 2018" nahmen insgesamt 139 Unternehmen aller Größen und Branchensegmente teil. Bewertungsgrundlage war eine ausführliche anonyme Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Darüber hinaus wurde das Management zu förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt. Die Ergebnisse der beiden international bewährten Untersuchungsinstrumente (Great Place to Work® Mitarbeiterbefragung + Kultur Audit) wurden im Verhältnis von 2:1 gewichtet; die unmittelbare Bewertung der Mitarbeitenden steht also im Vordergrund.



Partner der 2012 ins Leben gerufenen Great Place to Work® Brancheninitiative und des Wettbewerbs "Beste Arbeitgeber in der ITK" sind der Digitalverband Bitkom, die Fachzeitschrift "Computerwoche" und das IT-Portal "ChannelPartner". Dach ist der branchenübergreifende Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber", der bereits seit 2002 jährlich durchgeführt wird.



Über viadee



viadee steht seit 1994 für Unabhängigkeit, fachliches Know-how und Innovationsfreude. Mit mehr als 120 Mitarbeitern an den Standorten in Münster und Köln berät die viadee namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen in allen Phasen der Softwareentwicklung. Die Dienstleistungen reichen von der Entwicklung komplexer Anwendungssysteme über den Aufbau der IT-Architekturen bis zur Optimierung der Geschäftsprozesse, gesteuert durch exzellentes Qualitäts- und Projektmanagement - die Garanten für den Erfolg der viadee-Projekte.



