Die Baader Bank hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen zum Gesamtjahr 2017 von 203 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe nun ihr Bewertungsmodell überarbeitet und sehe trotz des gekappten Kursziels noch eine massive Unterbewertung der Aktie, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den nächsten 18 Monaten habe der Kurs der Chemieaktie noch mehr als 35 Prozent Luft nach oben./ck/la Datum der Analyse: 21.03.2018

AFA0022 2018-03-22/11:27

ISIN: DE000WCH8881